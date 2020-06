Il calcio riparte: le migliori partite da tenere d’occhio e su cui scommettere

Il campionato italiano di calcio cosi come tutti quelli europei ad esclusione della Francia è pronto a ripartire.

Interrotto il 9 marzo a seguito del lockdown il calcio in Italia riparte e a dodici giornate alla fine, tutto è ancora aperto sia per la lotta scudetto che per quella della salvezza. Grazie a ciò, molteplici sono le opportunità di scommettere ed in articolare ci sono alcune partite da tenere d’occhio

La lotta scudetto all’ultimo respiro

Al momento dell’interruzione del campionato italiano, la Juventus a 12 giornate dalla fine era in testa alla classifica ma con solo un punto di vantaggio sulla Lazio e nove sull’Inter che però ha una partita da recuperare cosa che farà già domenica 21 giugno al Meazza contro la Sampdoria.

Da ciò si evince che la lotta scudetto è ristretta a questi tre club, e tranne lo scontro diretto tra Juventus e Inter, le squadre interessate dovranno giocare tra loro o comunque affrontare avversari motivati per i piazzamenti per la Champions e per l’Europa League come ad esempio Atalanta, Roma, Napoli e Milan.

Gli incontri di serie A su cui scommettere

Il calcio dunque riparte e le migliori partite da tenere d’occhio e su cui scommettere, sono diverse come si evince da quanto di seguito descritto.

La Juventus, nelle restanti dodici partite dovrà affrontarne alcune che potrebbero risultare decisive per aggiudicarsi l’ennesimo titolo di campione d’Italia. Classifica di serie A alla mano, per gli scommettitori c’è dunque da tenere d’occhio Juventus-Torino, Juventus -Lazio, Juventus Atalanta e Juventus-Roma.

Come si può notare i bianconeri giocheranno in casa gli incontri clou quindi per gli scommettitori c’è l’opportunità di fare una puntata secca sula vittoria o al massimo sul pareggio, visto che lo Juventus Stadium è da molti anni inviolabile.

Per quanto riguarda invece la Lazio, che al momento sembra l’unica in grado di contrastare la vecchia signora nella corsa al titolo gli incontri che maggiormente potrebbero impegnarla e su cui gli scommettitori hanno la possibilità di ottimizzare le loro vincite sono almeno quattro.

I biancocelesti di Simone Inzaghi infatti nelle restanti dodici partite dovranno incontrare l’Atalanta a Bergamo, il Napoli al San Paolo, e la Juventus nello scontro diretto allo Stadium di Torino.

Lazio -Milan è invece l’unico dei 4 incontri clou che i romani giocheranno in casa. Da come si evince, tra intrecci vari e ambizioni di tutti i club di serie A, per gli amanti delle scommesse sul calcio scommesse sul calcio proposte dai vari casino online c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Scommettere su under over nei vari campionati

La lunga sosta che ha costretto tutte le federazioni europee calcistiche, ha indubbiamente influito sulla condizione atletica dei vari giocatori come si è potuto notare nei risultati altisonanti verificatesi nella Bundesliga tedesca e nella Coppa Italia.

In quest’ultima infatti le quattro semifinaliste non hanno espresso un buon calcio per cui gli scommettitori avranno a disposizione una strategia che potrebbe rivelarsi vincente ovvero quella di puntare sulla tipologia Under/Over.

Infatti, con le difese poco lucide e quindi ballerine o attaccanti con le polveri bagnate, molti incontri potrebbero terminare con più di 2.5 gol (Over) o con meno (Under). La tipologia di scommessa in oggetto tra l’altro è quella maggiormente diffusa e nel contempo la più facile su cui scommettere.

Le quote più gettonate sono sicuramente 1.5 e 2.5. Scommettere over 1.5 significa che verranno segnati due o più gol (viceversa under), mentre l’over 2.5 implica la segnatura di 3 o più gol (e l’under è sempre il viceversa).

Da questo punto di vista è possibile individuare una lista di campionati dove si segna mediamente di più, anche se i dati ovviamente potrebbero subire variazioni da una settimana all’altra visto proprio la particolarità con cui il campionato italiano e quelli del resto d’Europa si svolgeranno.

I campionati di calcio su cui scommettere

La Premier League, è sicuramente il torneo più popolare al mondo ed è l’emblema del calcio votato all’attacco; infatti, questo campionato inglese regala sempre spettacolo, costanti incursioni offensive sul filo del fuorigioco e ali rapidissime che discendono sulla fascia.

Se uniamo questo fattore ad una tradizione difensiva non troppo brillante, capiamo subito come sia facile arrivare al gol. La media gol per partita attualmente è infatti molto alta e si attesta a 2,76 a partita.

La Bundesliga tedesca con una media gol di 2,73, si posiziona al secondo posto tra i migliori campionati più diffusi su cui scommettere l’Under/Over. Gran parte di questa prolificità è data dalla corazzata Bayern Monaco e da squadre con elevatissima abilità offensiva, come il B. Dortmund e il Lipsia.

Infine citiamo La Liga spagnola ovvero il campionato negli ultimi due anni è risultato uno di quelli in cui si segna di più. La media di 2,57 rispecchia il modo in cui il calcio viene interpretato da queste parti, per cui scommettere su risultati secchi del Barcellona, del Real Madrid o dell’Atletico oppure sugli Over delle partite che le vedrà impegnate potrebbe generare delle ottime vincite per gli scommettitori interessati.