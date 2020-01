Il Capodanno dei Vip, ecco come hanno accolto il 2020

La fine dell’anno e l’arrivo di un altro è un momento di bilanci, di riflessioni, ma anche di spensieratezza ed allegria. Molti dei volti noti dello spettacolo non hanno esitato a mostrare sui loro profili social lo spirito con il quale hanno accolto il 2020.

Da Barbara D’Urso a Elisabetta Canalis, dai Ferragnez alla coppia Federica Nargi e Alessandro Matri, ma tanti sono stati i messaggi d’auguri per questo 2020 che è iniziato solo da qualche ora. I vip non hanno perso l’occasione per far vedere ai loro fan dove hanno deciso di trascorrere le loro vacanze natalizie chi in montagna, chi al mare, chi al fianco delle persone care, insomma le c’è l’imbarazzo della scelta. Non sono mancati i messaggi più lunghi, delle vere e proprie riflessioni a cuore e mente aperte con cui passare in rassegna i momenti significativi dell’anno appena andato via. L’amore e la felicità sono però una costante, non mancano in nessuno dei molteplici messaggi di auguri: “Vi auguro qualcuno che ogni giorno vi dedichi un sorriso” scrive la padrona di casa di Live-Non è la D’Urso, e ancora “Il mio 2019 in una foto” scrive Elisabetta Canalis pubblicando una foto con suo marito Brian Perri.

C’è chi, invece, ha deciso di iniziare il nuovo anno annunciando l’arrivo di un inedito come Tommaso Paradiso che scrive: “Ci vediamo nel 2020 con i nostri anni” , il suo secondo brano da solista. Altri la prendono a ridere, come Alessandro Cattelan e i suoi occhiali bizzarri che attirano il 2020, chi come Elodie spera di poter avere delle pose migliori nelle foto; chi come Emma che, invece, scrive un lungo messaggio che racchiuda il senso del suo anno, un anno non semplice, ma carico di emozioni come scrive in questo stralcio di messaggio qui riportato:

Non voglio bistrattare il 2019 facendo grandi inchini ad un 2020 che in fondo non so cosa mi riserverà. Quindi calma,un po’ meno. Io vorrei un anno nuovo un po’ meno “faticoso” mettiamola così,rispetto al precedente .. Senza fiato corto e corda tirata ..L’importante è che io alla fine riesca comunque a dire “Minchia ce l’ho fatta anche stavolta! Ecco una cosa così. Grazie di tutto 2019. In fondo in fondo sei stato un grande anno..

Un anno in cui si è celebrato l’amore, come ci racconta Claudio Santamaria, un anno che ha dato inizio ad una nuova vita, come dimostrano le foto di Fedez e Chiara Ferragni che hanno imparato a condividere tutto con il loro piccolo Leone, un anno ricco anche per i personaggi dello spettacolo che, molte volte, dimentichiamo essere delle persone prima ancora che dei vip.