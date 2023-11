Il commento di Graziani su una scelta di Garcia

L’ex giocatore Ciccio Graziani ha commentato una scelta del tecnico del Napoli Rudi Garcia ai microfoni di “Radio Marte”.

Ciccio Graziani, ex attaccante, ha parlato ai microfoni di “Radio Marte” del percorso attuale del Napoli, commentando in particolare una decisione tecnica di Rudi Garcia.

Di seguito le sue parole:

“Il Napoli con le grandi non riesce a vincere ma almeno con il Milan non ha perso: ha disputato un brutto primo tempo contro i rossoneri, poi la squadra si è ripresa. Verso la fine la poteva perdere con il colpo di testa di Calabria ma poi Kvaratskhelia ha avuto il pallone della vittoria. Se avesse segnato sarebbe venuto giù il Maradona. Il risultato è giusto ma il Napoli è in ritardo sulla tabella di marcia. Dopo la vittoria di Verona ed in Champions, credevo che sarebbe successo qualcosa in più, ci può anche stare che non trovi il risultato pieno con il Milan ma dà fastidio che Garcia faccia sostituzioni che nessuno comprende. Tra l’altro non capisco perché punti su Raspadori e non su Simeone che ti dà più profondità ed in area di rigore va a fare la guerra. Risalta agli occhi un Napoli meno prepotente e voglioso, credo che Garcia si accontenti un po’ troppo. Lo scorso anno inoltre si perdeva palla ed in tre andavano a recuperarla, ora non più. C’è qualcosa che non sta funzionando, ad oggi i risultati parlano chiaro. Il tempo per recuperare ci sarebbe ancora, continuo a pensare che il Napoli sia la squadra più completa come l’Inter, il Milan è a tre punti dalla prima e anche nell’ambiente rossonero ci sono troppi processi contro Pioli. Sono sicuro che il Napoli abbia la capacità per risalire, adesso ci sono due gare importanti in campionato e la gara con l’Union, bisogna darsi una svegliata. Il Napoli ha preso gli stessi gol di Verona, Torino, Lecce e più gol del Monza: qualcosa non quadra. Bisogna aggiustare qualcosa, la fase difensiva deve migliorare.”

