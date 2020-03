Il compagno di Ludovica Frasca è Frank Faricy, imprenditore nel campo dell’intelligenza artificiale

Ludovica Frasca, ex velina di Striscia la notizia ed ex compagna di Luca Bizzarri, ha ritrovato l’amore. Il suo nuovo fidanzato si chiama Frank Faricy, fondatore e amministratore delegato di XGen, azienda che si occupa di intelligenza artificiale. Ludovica non ha raccontato molto del suo nuovo compagno, limitandosi a condividere la prima romantica foto di coppia sul suo profilo Instagram.

L’amore finito con Luca Bizzarri

Ludovica ha vissuto una lunga relazione con Luca Bizzarri, attore che fa parte del famoso duo conosciuto con il nome di “Luca e Paolo”. A dividere i due ci sono 22 anni di differenza ma la distanza anagrafica non ha mai rappresentato un problema. Molto riservati, hanno tenuto la loro storia segreta fin quando possibile, lasciandosi vedere insieme in pubblico solo quando quel legame è diventato importante. La crisi risalirebbe al 2018 ma, come il resto della loro storia, anche questa è stata vissuta in silenzio.

Chi è Frank Faricy, compagno di Ludovica Frasca

Frank Faricy, nuovo compagno di Ludovica Frasca, è originario di Londra e vive a Clearwater, in Florida. Ha fondato la XGen nel 2017, società che si occupa di intelligenza artificiale e di cui è a capo. È un ingegnere e coltiva da sempre la passione per i viaggi. Non ha chiarito le circostanze che lo hanno portato a conoscere la bella ex velina di Striscia la notizia. A differenza della nuova compagna – che vanta un profilo Instagram seguito da quasi 300 mila follower – Frank non sembrerebbe essere un volto popolare. Ludovica e il nuovo fidanzato stanno trascorrendo la quarantena insieme, apparentemente in Italia cimentandosi in gare culinarie che mettono a confronto la cucina italiana con quella americana. E Ludovica, dimostrando la competenza acquisita ai fornelli, sembrerebbe essere riuscita già a guadagnare diversi punti di vantaggio sul fidanzato.