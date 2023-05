Il dg della Fiorentina Joe Barone, rompe il silenzio su Italiano al Napoli

Il dg della Fiorentina Joe Barone su Italiano al Napoli

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni da Coverciano a margine dell’evento “Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione”. Queste le sue parole raccolte da TMW.

Dg Barone su Italiano al Napoli

Mister Italiano?

“Ci abbiamo sempre creduto e lo abbiamo sempre sostenuto, sia lui che la squadra, quando le cose non andavano bene. Abbiamo sostenuto il gruppo e pian piano il gruppo, lavorando, è arrivato a queste due finali. La finale di Conference League per noi è importantissima, definisce anche il futuro europeo per il prossimo anno”.

De Laurentiis vi ha chiamati per Italiano?

“Non so queste storie da dove escono. Noi rispettiamo Spalletti, il campione d’Italia, che ha fatto una grande annata. Non voglio entrare in questo tema”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Questione stadio Maradona in concessione al Napoli: la risposta del sindaco Manfredi ad ADL

Foto – Spalletti e Giuntoli a Coverciano: oggi riceveranno due premi, i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici