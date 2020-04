Il figlio di Johnny Depp, Jack, compie 18 anni: la sorella Lily posta una foto rara

in foto: Johnny Depp e il figlio Jack

Il figlio di Johnny Depp Jack ha compiuto 18 anni e la sorella Lily Rose lo mostra al pubblico in una delle sue rare foto. C’è sempre stato molto riserbo da parte del ragazzo e della famiglia tutta, infatti sono pochissime le foto del ragazzo, figlio anche di Vanessa Paradis, che circolano per sua volontà in rete. Lily-Rose Depp ha voluto fare gli auguri al fratello pubblicamente e lo ha fatto postando un paio di foto: nella prima li si vede assieme in una serie di foto tessere che li vedono bambini scherzare tra di loro mentre posano, in attesa dello scatto, mentre la seconda, più unica che rara, mostra Jack fotografato in lontananza mentre è su un terrazzo con una penna in mano e lo sguardo un po’ scocciato.

Jack, fotografato dalla sorella maggiore, somiglia molto al padre da giovane: “Il mio piccolino Jackie ha compiuto 18 anni. Il mio fratellino, mio cuore e mia anima, tanti auguri a te, ti voglio un mondo di bene” ha scritto nella descrizione alla foto la sorella. Il ragazzo non ha account personali e cerca, da sempre, di mantenere un profilo basso, anche se non è semplice vista la visibilità enorme che hanno il padre, la madre e la sorella. Stando a quanto dichiarato da Johnny, Jack è sempre stato un bravissimo disegnatore: “Disegna benissimo ed è anche bravissimo a fare musica” disse in un’intervista al Philippine Daily Inquirer.

Jack – che come Lily, appunto, è nato dalla relazione che l’attore ha avuto con Vanessa Paradis -, quindi, almeno per adesso non sembra interessato a seguire le orme del padre e darsi alla recitazione, al massimo all’altro amore di Depp, ovvero la musica: “Non ha mai mostrato alcun tipo di desiderio di diventare attore”. L’attore, infatti, fa parte del supergruppo Hollywood Vampires che vede anche Alice Cooper e Joe Perry.