Il Frosinone insiste per Gaetano, a breve nuovi colloqui

Secondo il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira il Frosinone vorrebbe portare in casa propria Gianluca Gaetano.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha riportato le ultime relative all’interesse da parte del Frosinone nei riguardi di Gianluca Gaetano. Secondo quanto scritto sul proprio account Twitter il club ciociaro starebbe insistendo per portare in casa propria il centrocampista del Napoli classe 2000. Il futuro di quest’ultimo sarebbe ancora tutto da scrivere: presto infatti ci saranno nuovi contatti tra i due club per capire se l’affare potrebbe andare in porto.

“Il Frosinone spinge per ingaggiare Gianluca Gaetano in prestito. Atteso un nuovo colloquio nelle prossime ore per cercare di chiudere la trattativa.”

#Frosinone pushing to sign Gianluca #Gaetano on loan. Expected a new talks in next hours to try to close the deal. #transfers https://t.co/bbYDGqwN0M — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 27, 2023

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – La Lazio annuncia l’arrivo di Sepe, l’ex Napoli ritrova Sarri

Elmas, per il Napoli è incedibile: rifiutate avances da Bundesliga e Premie

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Diletta Leotta è raggiante, ecco i primi giorni da mamma con la sua Aria