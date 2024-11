Sozcu – Il Galatasaray pensa all’acquisto di Osimhen: pronti 50mln

Il quotidiano turco, ha informato i lettori sulla decisione del Galatasaray. Il club vorrebbe acquistare Victor Osimhen, per non perderlo al termine del prestito. L’idea è di puntare a incassare le risorse dalla prossima Champions League, fissando un limite di 50 milioni di euro per provare ad acquistare il cartellino del nigeriano. Inoltre, si appoggerebbero anche al contributo delle sponsorizzazioni.

Dunque, secondo quanto trapelato, il Galatasaray contatterà a breve il Napoli, per provare ad agire quanto più velocemente, per accaparrarsi il giocatore. L’idea è quella di anticipare ogni possibile mossa del Chelsea, altra grande corteggiatrice del giocatore. Proposto anche un contratto di 5 anni per Victor, ma c’è prima bisogno di un accordo con il Napoli, considerando che la cifra è inferiore rispetto alla clausola che entrerà in vigore.

