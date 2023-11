Del Genio: “Il 2-0 a Salerno aiuta nel percorso: perché non essere soddisfatti”

Del Genio sulla vittoria a Salerno della squadra di Garcia

Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, commentando la partita vinta dal Napoli a Salerno:

Del Genio:

“Abbiamo nella memoria sempre gli errori fatti in questa stagione, e questo condiziona le nostre valutazioni sulle vittorie contro le cosiddette piccole. Nessuna squadra domina sempre le partite, e direi che contro la Salernitana si può essere soddisfatti del lavoro qualitativo fatto dalla squadra. Ma questo non vuol dire essere usciti fuori da un periodo difficile, ma vincere queste partite aiuta nel percorso.

Come voto in pagella ho messo 6,5 a Garcia questa settimana, perché alcune cose sono migliorate come la pressione e la riconquista alta, come in occasione del primo gol. Forse l’uscita dal basso, però, andrebbe migliorata perché anche questa settimana non mi ha convinto. Kvaraskhelia è stato tra i migliori in campo, il più delle volte si è caricato la squadra sulle sue spalle perché andava ad aggredire più giocatori lasciando i compagni liberi. Ha fatto una gara davvero di grande qualità”.

