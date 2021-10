Il Milan sostiene il Napoli: “Continuiamo a combattere uniti, no al razzismo”

Milan, attraverso Twitter, sostiene la causa in merito agli episodi di razzismo e prende le parti del Napoli: “Non ci deve essere spazio per il razzismo. Continuiamo a combattere uniti, a sostegno dell’uguaglianza sociale e dell’inclusione”.

There's no place for racism in football, in society, anywhere.

Let's keep fighting for equality and inclusion.

Non ci deve essere spazio per il razzismo.

Continuiamo a combattere uniti, a sostegno dell'uguaglianza sociale e dell'inclusione.#WeRespAct https://t.co/sJiV1VWh5E

