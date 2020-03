Il Milan vuole Milik, ecco la richiesta di Adl

Possibile scambio con i rossoneri

Secondo quanto riportato dal portale calciomercato.com, Arek Milik sarebbe finito nel mirino del Milan che è alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione visto che Ibrahimovic dovrebbe lasciare i rossoneri al termine della stagione. Al momento non esite una trattativa tra i due club, ma nelle prossime settimane i rossoneri potrebbero fare un primo approccio. La valutazione del polacco attualmente si aggira intorno ai 35 milioni di euro, ma è possibile che possa essere inserito anche qualche giocatore nella trattiva. Gattuso gradirebbe riavere due suoi pupilli che ha già allenato in rossonero, Kessiè e Calhanoglu che con ogni probabilità lasceranno Milano. Viste le difficoltà nel trovare un accordo sul rinnovo del suo contratto, il Napoli starebbe valutando di cedere Milik nella prossima sessione di mercato.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli cerca un nuovo terzino, ipotesi Kurzawa

Coronavirus, il bollettino delle 18 – Anche oggi più di 800 morti

Gabbiadini: “Sto bene, ho ripreso ad allenarmi: aiuto l’ospedale di Genova”

Ridimensionamento dei fatturati anche per successiva stagione. De Laurentiis lungimirante

Gianfranco Lucariello: “Maradona si sentiva “proprietario” del Napoli”

UFFICIALE – Covid-19, la Bundesliga ha sospeso tutte le partite fino al 30 aprile

Covid-19 Napoli, Montuori annuncia: “L’avvocato Tuccillo è in coma! Preghiamo”

Calciomercato Napoli, Milan e Atletico Madrid su Milik: possibile scambio con i Colchoneros

UFFICIALE – La UEFA, convoca una riunione! Il comunicato

CONTENUTI EXTRA

L’ospedale della Fiera a Milano, una scommessa vinta in 10 giorni

Allerta per nevicate e gelate