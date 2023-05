Monza-Napoli, biglietti in vendita da domani: prezzi e modalità

Monza-Napoli, tutte le info per l’acquisto dei biglietti

Monza-Napoli biglietti in vendita da domani. Il Monza ha comunicato le modalità di vendita per i tagliandi della sfida tra i brianzoli e il Napoli, in programma per domenica 15 maggio alle ore 15:00.

L’ AC MONZA informa che dalle ore 10:00 di venerdì 05/05/2023 saranno disponibili i biglietti per il Settore Ospiti per la gara Monza-Napoli, in programma domenica 15/05/2023 alle ore 15:00, al prezzo intero di € 30,00.

NB: i residenti in Provincia di Monza e Brianza potranno acquistare nel settore ospiti solo se in possesso della Fidelity Card del Napoli. I non residenti potranno acquistare senza limitazioni.

Modalità d’acquisto dei biglietti

I biglietti del Settore Ospiti potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 di sabato 13/05/2023 ONLINE, attraverso il sito di Vivaticket, unica piattaforma autorizzata oppure presso i punti vendita Vivaticket abilitati.

Raccomandiamo di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poiché spesso offrono biglietti contraffatti o non validi. Il Club non risponde di eventuali frodi subìte a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali

Si informano i tifosi che:

L’acquisto del titolo di accesso comporta l’accettazione del Sistema di Gradimento e Regolamento d’Uso dell’U-Power Stadium e delle relative procedure di accesso (consultabili sul sito www.acmonza.com). Il loro rispetto è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza nello stadio;

Il possessore del titolo di accesso, in quanto parte del pubblico, acconsente e autorizza eventuali riprese audio e video che potrebbero ritrarlo nel corso della gara dell’AC Monza, per qualsiasi uso. Il trattamento dei dati personali da parte dell’AC Monza è effettuato secondo le disposizioni di legge. Per informazioni circa le modalità del trattamento dei dati personali si invita a prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali presente nel sito ufficiale dell’AC Monza o a contattare l’AC Monza all’indirizzo e-mail privacy@acmonza.com;

Si potrà accedere allo stadio solo ed esclusivamente dal Gate indicato sul biglietto; l’accesso da un Gate diverso non verrà in alcun modo consentito;

Si consiglia di presentarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al calcio di inizio;

I biglietti non utilizzati perché il loro detentore non ha potuto accedere allo stadio per mancanza di documento di identità valido, non saranno rimborsati.

