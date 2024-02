Il Napoli a caccia del gol in trasferta: non accade da tre mesi

Nella gara contro il Cagliari gli azzurri tenteranno di trovare il gol in trasferta, episodio che non accade da ormai tre mesi.

Sono ben tre mesi che il Napoli non trova la rete nelle sfide in trasferta, per la precisione 91 giorni.

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermata proprio su tale dato:

“Da 91 giorni, praticamente tre mesi, il Napoli non segna in trasferta in campionato. L’ultimo gol risale ad Atalanta-Napoli del 25 novembre scorso, andò a segno Elmas ceduto al Lipsia a fine dicembre, prima che il mercato iniziasse. L’assist fu di Victor Osimhen, a Bergamo iniziava la sua avventura Walter Mazzarri. Sembrava che il Napoli avesse conquistato la vittoria della svolta e, invece, gli azzurri hanno collezionato un solo punto contro la Lazio nelle successive cinque trasferte di campionato.”

