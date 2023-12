Il Napoli accolto dai tifosi della Juventus con insulti e fischi

Il quotidiano Il Mattino si concentra sull’accoglienza ricevuta a Torino dal Napoli da parte dei tifosi della Juventus.

Nella serata di ieri Juventus e Napoli si sono sfidate all’Allianz Stadium. La sfida è terminata con il punteggio di 1-0 a favore dei padroni di casa ma l’edizione odierna de Il Mattino si è concentrata su un altro episodio.

Si tratta dell’arrivo della squadra azzurra a Torino e dell’accoglienza ricevuta da parte dei tifosi bianconeri.

“L’accoglienza al Napoli è delle peggiori, tra la pioggia di fischi e gli insulti che si susseguono per tutta la gara. Anche prima della gara, in città, non erano mancati striscioni di rivalità accesa: una rivalità che si perde negli anni visto che quella tra Juventus e Napoli è la gara più antica della storia in Serie A, che va avanti dal 1929 e che ieri sera ha visto in effetti solo un altro piccolo – e importante – capitolo di una saga che sarà ancora lunga.”

Fonte foto: Flickr.com

