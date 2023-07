Il Napoli apre all’acquisto di Lucas Tousart dell’Hertha Berlino: l’operazione

Il Napoli apre all’acquisto di Lucas Tousart, classe ’97, centrocampista in forza all’Hertha Berlino

Il Napoli apre all’acquisto di Lucas Tousart, centrocampista classe ’97, in forza all’Hertha Berlino, reduce dalla retrocessione in Bundesliga 2. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, il club azzurro si è convinto ad acquistarlo a titolo definitivo e non più soltanto in prestito.

L’operazione, potrebbe sbloccarsi in poco tempo. Rudi Garcia ha già dato l’ok, conosce il francese, lo ha allenato ai tempi dell’Olympique Lione.

Sempre come riporta il quotidiano, c’è una trattativa in corso tra le due società, che continuano a parlare anche di Diego Demme, calciatore in uscita dal Napoli e che piace ai tedeschi.

