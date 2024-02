Il Napoli attende il rientro di Osimhen, ecco quando ci sarà

Il quotidiano Repubblica si sofferma su Victor Osimhen, pronto a tornare a Napoli dopo la fine della Coppa d’Africa.

Manca finalmente poco al rientro a Napoli di Victor Osimhen. Questa sera infatti si svolgerà la finale della Coppa d’Africa: subito dopo sarà nuovamente a disposizione di Walter Mazzarri.

Il quotidiano Reubblica si è soffermato proprio sul suo rientro:

“Il Napoli è di scena a San Siro contro il Milan alle 20.45, Victor Osimhen è impegnato alle 21 nella finale che può scrivere la storia della sua Nigeria, a caccia della Coppa d’Africa contro la Costa D’Avorio padrona di casa. Osimhen ci crede, stasera punta ad essere protagonista per godersi una notte indimenticabile ed il Napoli farà il tifo per il suo campione che poi è atteso al Training Center di Castel Volturno. In caso di vittoria della Coppa d’Africa, avrà 48 ore per celebrare il trionfo, poi dovrà tornare da Walter Mazzarri già in vista della sfida di sabato prossimo al Maradona contro il Genoa. Inutile girarci troppo intorno, Osimhen è il fattore determinante per la rincorsa al quarto posto. È l’attaccante che fa la differenza.”

Fonte immagine in evidenza (da Football Pictures) – Flickr.com –

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Luigi DL: “Napoli e Bari separate: mi sono dissociato da mio padre”

Buone notizie dal Konami Training Center, il report: Zielinski, Olivera e Meret in gruppo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB