Corriere dello Sport – Il Napoli blinda Kim, possibile assalto di United e Psg in estate.

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, parecchi club avrebbero posto le loro attenzioni su Kim Min-Jae. Tra i tanti spunta l’interesse del Manchester United e Paris Saint Germain. Proprio per questo motivo il Napoli è pronto a blindare il suo centrale. Ad oggi ha un contratto da 2,5 milioni stagionali, ma De Laurentiis e Giuntoli sono a lavoro per ritoccarlo. Nel dettaglio, il lavoro della società azzurra non sarebbe solo rivolto all’aumento di salario, ma anche a quello della clausola, con l’intenzione di portarla a 65 milioni. Questa la maniera per cercare di blindare il giocatore.

