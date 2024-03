Rinnovo Kvaratskhelia, precedente proposta ADL non basta più: ecco quanto chiede

Rinnovo Kvaratskhelia Napoli, le ultime

Rinnovo Kvaratskhelia, gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa del georgiano con il Napoli, li riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la precedente proposta fatta da De Laurentiis adesso non basti più per trovare l’accordo. Ecco quanto evidenziato:

I termini del contratto non sono stati rivisti, quindi la scadenza resta al 2027 con un ingaggio da 1,5 milioni di euro, circa un decimo di quanto percepisce Osimhen. Raddoppiare, come si era pensato in estate, non basta più.

Il Napoli ha pronta una proposta da 4 milioni fino al 2028, lui ne vorrebbe 5: l’impressione è che si possa raggiungere un’intesa a metà strada, sui 4,5 milioni di euro con l’inserimento di alcuni bonus.

