Il Napoli ci prova per Koopmeiners, arriva la prima offerta

Il Napoli sarebbe interessato al portiere dell’Atalanta Teun Koopmeiners; La Gazzetta dello Sport ha riportato le ultime in merito.

Il portiere dell’Atalanta Teun Koopmeiners sarebbe nel mirino del Napoli. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sulla vicenda, sostenendo che il club azzurro sarebbe disposto a spendere più di 30 milioni per portare l’estremo difensore in maglia azzurra.

“Koopmeiners vale l’investimento. Ed è per questo che il Napoli sarebbe disposto a spendere anche più di 30 milioni per far vacillare la resistenza dell’Atalanta. Il giocatore ha grandi ambizioni, vorrebbe giocare la Champions e ovviamente sarebbe anche attratto dalla prospettiva di lottare per lo scudetto.”

