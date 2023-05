Ciro Polito in pole per il post-Giuntoli: già avvenuti due incontri

Ciro Polito in pole per il post-Giuntoli, le ultime

Notizie Napoli – Il club azzurro è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo visto che l’attuale, Cristiano Giuntoli, sembrerebbe in procinto di lasciare il Napoli per iniziare una nuova avventura con il club bianconero. Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.com ad oggi Ciro Polito, attuale ds del Bari dei De Laurentiis, è avanti su Pietro Accardi dell’Empoli:

“Napoli al lavoro per la prossima stagione. Pietro Accardi ad Empoli ha svolto un grande lavoro che è sotto gli occhi di tanti addetti ai lavori e potrebbe ricevere molti apprezzamenti nel corso delle prossime settimane. Il Napoli è un’idea concreta ma le parti non hanno ancora intavolato una trattativa. Mentre Ciro Polito ha già avuto due incontri in questo senso e si è parlato concretamente di un futuro in azzurro per il direttore sportivo del Bari (che appartiene alla Famiglia De Laurentiis). Oggi Polito più di Accardi per il Napoli che verrà. Uno scenario che potrebbe mutare nelle prossime settimane, dipenderà anche dal futuro del Bari in campionato. Ma Ciro Polito al momento è in pole per il dopo Cristiano Giuntoli in azzurro”.

