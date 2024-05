Il Napoli fissa l’incontro con l’entourage di Italiano: le ultime

Il Napoli avrebbe fissato un incontro con l’entourage di Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina.

Continua la ricerca del futuro tecnico del Napoli e tra i probabili nomi ci sarebbe Vincenzo Italiano.

Secondo quanto si legge sul sito della RAI sarebbe stato fissato un incontro tra le parti:

“Ciò che filtra dalla Filmauro è una calma piatta che getta ( forse definitivamente ndr) acqua gelida sul sacro fuoco del feroce salentino, pregato di rivolgere altrove le sue attenzioni. Chi sarà quindi il candidato scelto dall’irascibile Aurelio? Tutti pensano a Pioli e Gasperini ( entrambi felici di approdare in riva al Golfo) invece nelle giornata odierna ( abbiamo conferme reali) sono risalite le quotazioni di Vincenzo Italiano che tutti davano vicinissimo al Torino o al Bologna ( se va via Motta). Il Napoli ha infatti contattato il suo entourage per un nuovo e forse decisivo vertice ed ha chiesto a Italiano di non firmare per altri club in attesa di questo nuovo incontro. I motivi di questa brusca inversione di tendenza? Pratici. Il Napoli adotta un sistema di gioco adatto all’attuale rosa. Il 3-5-2 creerebbe qualche problema a piu’ di un big della rosa. Dove giocherebbe Kvara? Senza contare i vari esterni presenti in rosa e il rilancio di Raspadori. Con Adl mai dire mai ma stavolta gli indizi che portano a Vincenzo italiano sono davvero tanti. Conte ci sara’ rimasto male: con lui anche numerosi tifosi. Si era proposto con forza e convinzione ma De Laurentiis non ha rilanciato dopo averlo inseguito per diversi mesi. Cambierà nuovamente idea?.”