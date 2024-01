UFFICIALE – I convocati di Mazzarri per la Lazio: c’è Dendoncker

I convocati di Mazzarri per la Lazio

Il Napoli ha diramato l’elenco dei convocati di Mazzarri per la sfida di domani all’Olimpico contro la Lazio. In difesa e a centrocampo ci sono le conferme dei Primavera D’Avino e Gioelli. Prima convocazione per il neo acquisto Dendoncker e prima in campionato per l’altro volto nuovo Ngonge.

I CONVOCATI:

IDASIAK Hubert

GOLLINI Pierluigi

CONTINI Nikita

DI LORENZO Giovanni

MAZZOCCHI Pasquale

JUAN JESUS

D’AVINO Luigi

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

MARIO RUI

DEMME Diego

GAETANO Gianluca

GIOIELLI Francesco

DENDONCKER Leander

ZIELINSKI Piotr

LOBOTKA Stanislav

LINDSTROM Jesper

POLITANO Matteo

NGONGE Cyril

RASPADORI Giacomo

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

FOTO – Lazio-Napoli, Mazzarri schiera il 3-5-1-1. La scelta su Ngonge e Dendoncker

UFFICIALE – Hamed Traorè non sarà convocato per Lazio-Napoli: il motivo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”