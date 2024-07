Il Mattino – Il Napoli ha liquidità rispetto ad altre big e Conte è garanzia di richiamo

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, a fare la differenza in casa Napoli, non è solo la forza societaria ma anche una questione di liquidità. La differenza con le altre rivali è netta, in più la presenza di Antonio Conte, rappresenta una garanzia di richiamo. Il caso Buongiorno ne è la rappresentazione, perché nonostante i blitz di altre big, in corsa per le competizioni europee, il giocatore non si è rimangiato la parola data al tecnico azzurro.

La stessa situazione si è presentata con Lukaku. Il giocatore, corteggiato anche dal Milan, non ha avuto nessun dubbio sul suo trasferimento alla corte di Antonio Conte. Il Napoli cercherà di fare in modo che il Chelsea abbassi le sue pretese (44mln di euro) della clausola. Tuttavia sarà necessaria la partenza di Victor Osimhen e uno sconto da parte dei Blues a 25 milioni di euro.

