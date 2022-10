Napoli, il report della seduta di allenamento: aggiornamento condizioni Osimhen

Napoli il report della seduta di allenamento

Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Konami Training Center.

Napoli il report dell’allenamento

La SSC Napoli fa sapere che gli azzurri preparano il match contro l’Ajax in programma martedì ad Amsterdam per la terza giornata di Champions League. Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra mentre il resto della squadra dopo una prima fase di attivazione in palestra ha svolto lavoro di forza in campo, possesso palla ed esercitazione tattica. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra.

