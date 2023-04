La Gazzetta dello Sport – Il Napoli ha sbagliato tutto: è sceso in campo pigro e svogliato.

L’edizione odierna del quotidiano non si risparmia e arriva la prima vera batosta per il Napoli di Spalletti. Gli azzurri hanno sbagliato tutto, a partire dallo spirito con cui è sceso in campo: molle, pigro e svogliato. L’assenza di Osimhen si è fatta sentire e in una notte come quella, ha pagato un quarto dei gol che aveva subito in 27 giornate. Dopo tanta fatica e una corsa così entusiasmate, la sconfitta è ammissibile e non ha assolutamente compromesso nulla. Tuttavia, da ora è compito di Spalletti cancellare questo brutto ricordo dalla testa dei giocatori, e proiettare la squadra verso la Champions nella maniera più serena possibile.

Fonte foto: Flickr.com

