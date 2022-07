Il Napoli insiste per Kim, contatti anche durante la notte

Il Napoli sembra volere a tutti i costi il difensore centrale Kim Min-Jae.

Kim Min-Jae sembra essere diventato uno degli obiettivi prioritari del Napoli. Il giocatore è attualmente div proprietà del Fenerbache ma come riporta Tuttomercatoweb i contatti tra quest’ultimo ed il Napoli sarebbero intercorsi anche durante la notte.

“Non si è fermato nemmeno nella notte il Napoli, che ha continuato il pressing per Kim Min-Jae, centrale difensivo del Fenerbahce e obiettivo principale degli azzurri per sostituire Kalidou Koulibaly, passato al Chelsea. Trattativa ancora aperta, con i partenopei che hanno ormai preso il largo sul Rennes e che continuano ad esercitare un forte pressing per convincere i turchi a cedere il coreano.”

