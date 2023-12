Il Napoli insiste per Mazzocchi, ma c’è anche un’alternativa

Il Napoli continua a seguire il difensore della Salernitana Pasquale Mazzocchi, tuttavia ci sarebbe anche un’alternativa.

Il quotidiano Il Mattino ha riportato il punto della situazione sul mercato del Napoli, in particolare sull’interesse ormai risaputo per il difensore della Salernitana Pasquale Mazzocchi. Tra gli obiettivi del club ci sarebbe infatti quello di rafforzare il reparto difensiva; inoltre, in caso la trattativa con il club granata non dovesse andare bene ci sarebbe una seconda ipotesi.

Ecco in seguito quanto si legge in merito sul noto quotidiano:

“Priorità al terzino in casa Napoli, per questo gli azzurri hanno lanciato l’assalto a Pasquale Mazzocchi della Salernitana. I granata chiedono 4 milioni, l’offerta di ADL è di circa un milione e mezzo di euro ma l’impressione è che si possa chiudere a 2 perché tutti proveranno a remare dalla stessa parte per definire i dettagli dell’operazione quanto prima. L’alternativa rimane Faraoni del Verona.”

