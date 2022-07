Il Napoli insiste per Ostigard, l’affare dovrebbe essere in chiusura

Leo Ostigard potrebbe presto essere un giocatore del Napoli.

Il nome di Leo Ostigard viene accostato al Napoli ormai da parecchi giorni. Secondo l’edizione odierna del quotidiano Repubblica la trattativa per l’arrivo del giocatore è quasi chiusa, dunque il giocatore che attualmente appartiene al Brighton potrebbe presto arrivare in azzurro.

Dal quotidiano si legge:

“Il Napoli stringe sempre più su Ostigard, operazione in dirittura d’arrivo. Il giocatore norvegese del Brighton, che l’anno scorso ha giocato in prestito al Genoa, ha già dato il suo totale gradimento all’operazione. La scelta è ricaduta su di lui nel ballottaggio con Casale del Verona e ora ci saranno da mettere a posto gli ultimi dettagli con il club inglese. Questa sarà la settimana decisiva per la chiusura della trattativa, si va in maniera decisiva verso la fumata bianca.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Juve, se parte De Ligt nel mirino Koulibaly: avviati i primi contatti indirettI

Calciomercato: per Bernardeschi si inserisce anche l’Atletico Madrid

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vacanze, caos negli aeroporti di Francia e Germania