Il Napoli non si smentisce: dominio assoluto anche in Europa!

Il Napoli di Spalletti continua la sua corsa verso la gloria ed anche in Europa non si smentisce, vincendo 2-0 a Francoforte. Nel suo gioco ha imposto qualità, naturalezza, intelligenza e dominio totale del gioco. Salvo sorprese, il passaggio ai quarti di finale sembra essere già molto vicino.

“Il campo dell’Eintracht Francoforte è, come altri campi d’Italia, un posto dove la squadra di Spalletti domina. Lo fa in maniera differente, in ossequio a quel principio di trasversalità che la contraddistingue. Fino ad andare sul velluto, a inizio ripresa, quando l’Eintracht perde il suo pezzo da novanta: Kolo Muani espulso per un pestone sulla caviglia di Anguissa”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

