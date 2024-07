Napoli due centrocampisti in uscita: i possibili sostituti, Brescianini e Gilmour

Calciomercato Napoli, le ultime di Sky Sport

Il Napoli cerca anche centrocampisti da poter inserire nella rosa, i possibili profili sono Marco Brescianini e Billy Gilmour. Di seguito ecco quanto scrive il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, tramite il suo sito ufficiale:

“Non solo uscite: il Napoli lavora anche a due possibili entrate a centrocampo. Gli indiziati per lasciare gli azzurri sono Gianluca Gaetano e Jens Cajuste. Con queste due cessioni, il Napoli potrà chiudere per Marco Brescianini del Frosinone, per il quale si è inserito nelle scorse settimane. Inoltre, gli azzurri torneranno su Billy Gilmour del Brighton dopo l’offerta rifiutata dagli inglesi (come raccontato da Sky UK). Il Napoli si presenterà a quel punto con una nuova offerta”.

Cessione Gaetano, il Cagliari vuole stringere i tempi: l’offerta per chiudere

Conte: “Iniziato percorso di ricostruzione, c’è tanto da lavorare: a volte la vittoria copre tante magagne”

