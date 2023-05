La Gazzetta dello Sport – Il Napoli pensa a Frattesi, spuntano nuovi profili per sostituire chi partirà.

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, il Napoli avrebbe puntato a Davide Frattesi, il talento del Sassuolo che fa gola anche a Juventus e Roma. I partenopei, a fine stagione, perderanno con molta probabilità Demme e Ndombele, e la ricerca di un sostituto è necessaria. Per il centrocampista la concorrenza è spietata, soprattutto nella capitale, dove vantano un 30% sulla rivendita del giocatore e ciò potrebbe aiutare Tiago Pinto a chiudere velocemente l’acquisto.

Tuttavia, in casa azzurri il lavoro è decisamente più impegnativo: “Nel taccuino di Giuntoli c’è sicuramente il danese Hojlund, se davvero dovesse essere sacrificato Osimhen. E poi c’è attenzione per l’olandese Koopmeiners, un centrocampista molto duttile. Evidentemente la sua candidatura è legata al futuro di Zielinski. In ogni caso l’imperativo è tenere alto il livello qualitativo della rosa. Occhio pure all’ala spagnola Adama Traoré ora in scadenza con il Wolverhampton. La sua candidatura è chiaramente legata alla possibile uscita di Lozano. Arriverebbe a parametro zero ma con un ingaggio importante: ecco perché per chiudere con lui deve prima uscire il messicano”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Koulibaly: “Abbiamo aspettato tanto ma oggi è fatta”

Compleanno in casa Napoli, Gaetano compie 23 anni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 05 Maggio 2023 a cura di Artemis