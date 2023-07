Corriere dello Sport – Il Napoli prepara i rinnovi, ancora fermo Lozano: offerte americane per lui.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulla situazione rinnovi in casa Napoli. Tuttavia non è il solo argomento affrontato, perché ad attirare l’attenzione ci pensa anche Hirving Lozano. Il futuro del giocatore non è ancora chiaro, potrebbe finire ai margini della squadra, proprio come successe con Milik.

“Voce del verbo, rinnovare, in tutte le lingue del mondo. Facciamo anche un paio, per il momento: il georgiano di Kvaratskhelia e il polacco di Zielinski. Dopo il toscano puro di capitan Di Lorenzo, con vista sul portoghese di Mario Rui. Ancora ferma, invece, la storia del Chucky: lo vogliono in Mls, negli States, da Los Angeles e da Miami, ma gli affari non decollano per il momento. Per lui, il rischio di finire ai margini tipo Milik qualche anno fa, resta vivo”.

