Il Napoli può sognare in grande, ma prima due esami da superare

La Gazzetta dello Sport – Il quotidiano esalta gli azzurri di Spalletti: “Napoli può sognare in grande, ma prima due esami da superare“.

Lotta scudetto sempre più complessa, ma il Napoli di Spalletti è pronto per lo sprint finale:

“Se il campionato fosse cominciato nel ritorno, il Napoli sarebbe in testa da solo. Lo scontro diretto con i rossoneri è l’unica sconfitta. Ma da allora sono arrivati tre successi di fila contro Verona, Udinese e Atalanta, un filotto non scontato. Oggi il Napoli sta bene ed è atteso da due esami che possono lanciarlo verso il titolo oppure spezzare i sogni: Fiorentina e Roma sono le due prossime partite da giocare in casa”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ag. Rrahmani: “Abbiamo l’interesse di molte squadre”

Santini: “Koulibaly accetterebbe un contratto a quattro milioni: la risposta del Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cucchi: due Cc condannati a 12 anni