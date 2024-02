Il Napoli rincontra Gaetano, il suo obiettivo è salvare il Cagliari

L’ex attaccante del Napoli Gianluca Gaetano veste attualmente la maglia del Cagliari e vuole salvare il club rossoblù.

Gianluca Gaetano si è trasferito dal Napoli al Cagliari durante l’ultima sessione di calciomercato. Gli azzurri lo incontreranno nuovamente oggi proprio in occasione della sfida di campionato contro il club rossoblù.

La Gazzetta dello Sport si è concentrata su tale evento, sottolineando che il giocatore potrebbe essere uno dei primi pericoli per il Napoli, volendo lui a tutti i costi salvare il suo club.

Di seguito le parole del quotidiano:

Gaetano da quando ha esordito con i sardi è stato il calciatore che ha creato più occasioni per i compagni (cinque), completato più dribbling (cinque) e guadagnato più palloni nell’ultimo terzo di campo (quattro). Insomma, Francesco Calzona, a Cagliari nel 2020 come vice di Di Francesco, è avvisato: Gaetano avrà pure Napoli nel cuore, ma ha la salvezza rossoblù in testa. Ha iniziato a farsi amare dai tifosi rossoblù che nelle ultime settimane lo hanno eletto uomo della speranza per una complicata rincorsa salvezza”

