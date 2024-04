Il Napoli riprende gli allenamenti: il report della seduta odierna

Il Napoli riprende gli allenamenti presso Castel Volturno ed il club azzurro pubblica il report di quanto accaduto oggi.

Dopo un giorno di riposo il Napoli riprende gli allenamenti presso il Konami Training Center di Castel Volturno. La SSC Napoli ha riportato quanto avvenuto nel corso della seduta pomeridiana di allenamento. L’obiettivo è preparare al meglio la prossima sfida di campionato contro la Roma.

Di seguito la nota del club azzurro:

“Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 34esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro di potenza aerobica. Olivera ha svolto allenamento personalizzato in campo.”

Fonte immagine in evidenza – (da Football Pictures) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Giaccherini: “Napoli deve prendersi responsabilità, solo Zielinski motivato”

Empoli-Napoli, Natan peggiore in campo: le pagelle

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi