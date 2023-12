Corriere dello Sport – Il Napoli rischia di restare fuori dal calcio che conta

Alessandro Barbano, condirettore del quotidiano, ha esposto il suo pensiero all’interno del suo editoriale: “Bisogna guardarsi in faccia e parlarsi chiaro. Questa squadra rischia di restare fuori dal calcio che conta, trasformando lo scudetto in un azzardo pagato troppo caro. C’è bisogno di un ottimo psicologo motivatore, che ricostruisca le ambizioni azzurre con il realismo che la classifica e il gioco fin qui visto impongono, e prepari la squadra a prendersi ciò che le spetta, cioè a salvare il salvabile. Al punto in cui si è giunti sarebbe un ottimo risultato”.

Fonte foto in evidenza —(da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mazzarri: “Non posso recriminare nulla ai ragazzi, la mia squadra gioca sempre meglio degli altri”

Allegri: “Vincere col Napoli è importante. Scudetto? Dobbiamo continuare a lavorare”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il Milan al lavoro per Guirassy