Official SSC Napoli – Il Napoli risponde ad Elmas: “Guarda Eljif, è quella la strada per gli ottavi!”

La vittoria in Champions League contro i Rangers conferma ancora una volta la forza del Napoli, portando il club a toccare picchi altissimi. Il livello della squadra di Spalletti sta superando ogni aspettativa, e l’unica cosa da fare, oltre a mantenere la concentrazione, è godersi la vittoria e il panorama dall’alto, non solo in Serie A ma anche in Champions League.

Tuttavia, gli incidenti di percorso non mancano, difatti, Elmas qualche giorno fa aveva mandato un chiaro messaggio via social alla società, esordendo con una frase poco piacevole sia agli occhi del club stesso, che a quelli dei tifosi: “Il mio primo amore… la panchina”. Ed ecco che il Napoli, dopo la vittoria di ieri ha risposto a tono il giocatore via Twitter: “Guarda Eljif, è quella la strada per gli ottavi!”.

🫵 “Guarda Eljif, è quella la strada per gli ottavi!” 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/uHqtDIr5oL — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 27, 2022

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spalletti in conferenza stampa: “Liverpool? Possiamo fare risultato ma ci sono pochi giorni”

De Laurentiis pazzo del suo Napoli: “Inarrestabili e divertenti!”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Svolta nelle indagini sulla morte di Mara Cagol, interrogati alcuni ex brigatist