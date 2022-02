Il Napoli si prepara per la sfida a Barcellona: Spalletti sceglie Mertens

Il Mattino – Spalletti vuole Mertens contro il Barcellona.

Luciano Spalletti è deciso: al Camp Nou vuole Mertens.

In seguito alla giornata di riposo contro l’Inter, Luciano Spalletti è ben deciso a schierare Dries Mertens in campo. L’Europa League è un palcoscenico che per il Napoli vale il doppio. Nessuno vuole rinunciare, motivo per cui giovedì gli azzurri dovranno dare il massimo per superare i blaugrana. Dunque Mertens giocherà alle spalle di Osimhen, lui che al Barcellona segnò con un tiro a giro memorabile, mettendo Ter Stegen alle strette.

