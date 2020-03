Il Napoli sogna Jovic, il Real fissa il prezzo

Si continua a seguire l’attaccante serbo

Secondo quanto riportato dal portale Calciomercato.com, il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato ed ha individuato in Jovic l’attaccante su cui puntare. Il Real Madrid ha fissato il prezzo intorno ai 45 milioni di euro, ricordiamo che la scorsa estate era stato prelevato dall’Eintracht Francoforte per una cifra vicina ai 60 milioni. La presenza di Benzema in pianta stabile nella formazione titolare, ha ridotto lo spazio per Jovic i lquale sta valutando di lasciare Madrid. Il classe 97 serbo rappresenta quell’occasione di mercato che De Laurentis ama sfruttare, il prezzo del cartellino e l’ingaggio del giocatore sono compatibili con la filosofia del club azzurro. Giuntoli sarebbe già al lavoro per imbastire una trattativa con il club blancos. Bisogna però aspettare l’evolversi della trattativa per il rinnovo di Milik, se il polacco non firma sarà cessione in estate e il Napoli si fionderebbe su Jovic.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE-Europa League due partite a porte chiuse [FOTO]

Coronavirus, l’oms dichiara la pandemia

Adesso è ufficiale. La lega chiede di sospendere gli allenamenti

Napoli-Milik ai titoli di coda, De Laurentiis ha fissato il prezzo del cartellino

Primo caso, calciatore professionista positivo al Covid-19: Hubers dell’Hannover 96

Calciomercato – Il Napoli del futuro, piacciono Chalanoglu e Diogo Jota

Vigorito: “Lascio se verificano alcune situazioni e non si completa il campionato con la promozione del Benevento”

Ultime Napoli – Le regole a Castelvolturno ai tempi del COVID-19

UFFICIALE – UEFA Europa League: rinviate Inter-Getafe e Siviglia-Roma

CONTENUTI EXTRA

Sindaco Codogno, nostro modello funziona

Coronavirus, circola falsa notizia ANSA su nuovi divieti

Orgogliosi di voi, striscione a ospedale