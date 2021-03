Il Napoli su Fonseca, l’allenatore portoghese è in scadenza con la Roma

Fonseca è in scadenza di contratto con la Roma

Angelo Mangiante, giornalista della redazione di Sky Sport, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Per la partita di domenica sera contro il Napoli, la Roma voleva avere una situazione più comoda perchè devono andare a giocare in Ucraina. Fonseca? Reggerebbe le pressioni di Napoli. Lui ha il contratto in scadenza, però se chiude tra le prime quattro, ha un’opzione per il rinnovo di un altro anno. Quindi la società sta aspettando per capire cosa fare”.

