Il Napoli su Omeragic, l’agente conferma l’interesse degli azzurri

Il Napoli interessato a Omeragic

L’agente di Becir Omeragic, difensore dello Zurigo, ha confermato l’interesse del Napoli verso il suo assistito, ai microfoni di calciomercato.com ha parlato di questa voce di mercato. Ecco quanto dichiarato:

“Non solo è già pronto per un campionato importante, ma farà la differenza, è difficilissimo trovare un 2002 così forte e così pronto. Ha la velocità di Tomori e la capacità di impostare come Koulibaly, è in grado di fare la differenza anche in Serie A. Non lo paragono a i difensori top di Serie A, ma è pronto. quadre di livello come Borussia, Milan e Napoli lo osservino, è già da tre anni che gioca nella Serie A svizzera e ha quasi 70 partite. E’ il campionato svizzero, ma non è un campionato dove tutti possono giocare. Parliamo spesso del futuro e anche il Zurigo sa che deve fare un prossimo passo, la sua speranza è vincere il titolo con lo Zurigo e riportarlo in Champions, gli ho parlato molto di Serie A, Bundesliga e Liga.”

