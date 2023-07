Napoli Uduokhai: occasione low cost, contatti con l’entourage. L’affare

Napoli Uduokhai, il club punta sul centrale dell’Augusta per sostituire Kim Min-jae

Il Napoli torna su Uduokhai, è un’occasione low cost perché al momento il giocatore non intende rinnovare il contratto in scadenza fra un anno, ovvero a giugno 2024. Il club azzurro sta parlando con il suo entourage e potrebbe acquistarlo per una cifra molto bassa, circa 7 milioni di euro.

Come riportato da Calciomercato.it, su Uduokhai ci sono anche diversi club della Premier League, tuttavia il Napoli di Garcia sarebbe una destinazione più che gradita al 25enne che in Bundesliga ha all’attivo 117 presenze.

