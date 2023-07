Corriere dello Sport – Il Napoli tratta, per ora non pagherà la clausola di 50mln per Le Normand.

L’edizione odierna del quotidiano, fa chiarezza in merito trattativa tra il Napoli e la Real Sociedad. I partenopei sono interessati a Robin Le Normand, e secondo alcune voci arrivate dalla Spagna, sarebbe emerso che De Laurentiis fosse in procinto di pagare i 50 milioni per la clausola rescissoria. Ad oggi, però, non risulta che ci sia questa intenzione. Al momento la società è impegnata a trattare. Nel mirino c’è anche Max Kilman.

Fonte foto: Flickr.com

