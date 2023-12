Il Napoli tratta per Samardzic, toccherà decidere al giocatore

Il giornalista Fabrizio Romano ha riportato le ultime sul Napoli, che sarebbe in trattativa con l’Udinese per Lazar Samardzic.

Il Napoli si è già iniziato a guardare intorno in merito alla prossima sessione di calciomercato e tra gli obiettivi del club azzurro ci sarebbe il centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic.

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha riportato le ultime su tale vicenda. Secondo quanto si legge sul proprio account ufficiale Twitter la volontà del giocatore sarebbe fondamentale per la trattativa attualmente in ballo tra i due club.

“Il Napoli è in contatto con l’Udinese per Lazar Samardzić, uno dei nomi in lista per il centrocampo. La volontà del calciatore sarà fondamentale per vedere se la trattativa potrà realizzarsi o meno, ma intanto il Napoli proverà ad avanzare con l’Udinese.”

