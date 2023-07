Il Napoli valuta tre nomi per sostituire Lozano

Secondo il quotidiano Il Mattino il Napoli starebbe valutando tre profili in caso l’attaccante Hirving Lozano dovesse andar via.

L’attaccante del Napoli Hirving Lozano potrebbe lasciare il club a breve. Secondo quanto si legge sul quotidiano Il Mattino il club azzurro starebbe pensando a ben tre giocatori per sostituirlo.

“Il Napoli sembra sempre di più intenzionato a cedere Hirving Lozano. L’attaccante messicano piace molto al Fenerbahce che avrebbe chiesto informazioni agli azzurri che proveranno a portare a casa una plusvalenza, anche se il Chucky ha solo un altro anno di contratto. Il Napoli ha già in mano alcuni nomi per rimpiazzare Lozano. Il primo in lista è quello di Jesper Lindstrom che gioca nell’Eintracht Francoforte. Piace molto perchè è in grado di giocare in diverse posizioni della trequarti. Il costo dell’operazione non spaventa gli azzurri. La prima alternativa porta ad Adama Traorè, ma occhio anche alla pista italiana che porta a Riccardo Orsolini del Bologna.”

Fonte foto: Flickr.com

