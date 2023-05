Il Napoli vuole Danso, in giornata incontro con il Lens per presentare l’offerta

Il Napoli spinge per Danso del Lens

Il Napoli incontrerà oggi a Roma il Lens per parlare di Kevin Danso, difensore classe 98 che ha fatto molto bene in questa stagione tra le fila del club francese. Come riportato da TMW, le due società si incontreranno per valutare l’inizio di una trattativa che potrebbe portare l’austriaco a vestire l’azzurro. Il Lens pare valuti Danso intorno ai 15 milioni, cifra ampiamente alla portata del Napoli. Il futuro di Kim è ancora tutto da scrivere, la clausola mette il coreano in possibile partenza con destinazione Manchester. Il club azzurro in caso di addio, punterebbe tutto su Kevin Danso che per ingaggio e costo del cartellino rientra pienamente nei programmi economici di De Laurentiis.

Fonte immagine in evidenza: account ufficiale Instagram Kevin Danso

