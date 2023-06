Il Napoli vuole la permanenza di Osimhen, ecco la cifra proposta

Il Corriere del Mezzogiorno si concentra sulla situazione relativa a Victor Osimhen ed al Napoli che avrebbe come obiettivo la sua permanenza.

Il Napoli avrebbe intenzione di trattenere in maglia azzurra Victor Osimhen. Il Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime sulla situazione, affermando che il club azzurro incontrerà ancora l’agente dell’attaccante nigeriano. La questione rinnovo però non sarebbe così semplice, in quanto le richieste delle due parti sarebbero abbastanza distanti.

Ecco quanto si legge in merito alla vicenda:

“Ce ne saranno altri, uno probabilmente nel corso della prossima settimana, l’entourage di Osimhen vuole conoscere nei dettagli una proposta per il rinnovo visto che dal colloquio romano è emersa un’ampia distanza tra le richieste e l’offerta. Considerando la politica sul monte ingaggi, per De Laurentiis sarebbe uno sforzo importante spingersi fino a quota 6 milioni di euro, una cifra non proporzionale nei classici equilibri del mercato alla valutazione monstre compiuta dal Napoli.”

