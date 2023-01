Il Napoli vuole Ounahi a gennaio: potrebbe sostituire Demme

Secondo Tuttosport il Napoli vorrebbe portare subito in maglia azzurra il centrocampista Azzedine Ounahi, che andrebbe a sostituire Diego Demme.

Tra i nomi più accostati al mercato del Napoli in questi giorni c’è quello di Azzedine Ounahi. Il giocatore marocchino attualmente veste la maglia dell’Angers e si è fatto notare molto durante l’ultimo Mondiale. Secondo Tuttosport l’intenzione del Napoli sarebbe quella di portarlo in maglia azzurra a gennaio, in questo modo potrebbe eventualmente sostituire Diego Demme.

“Ma il ds azzurro sta lavorando in maniera strenua soprattutto su di un’altra operazione, l’acquisto del centrocampista marocchino Azzedine Ounahi. Il Napoli lo vorrebbe subito, prendendolo al mercato di gennaio per una cifra anche consistente (tra i 15 ed i 20 milioni) così da sottrarlo alla concorrenza sfrenata che proverà a pressare l’Angers al termine della stagione. Il 22enne arrivato fino alla semifinale in Qatar, prenderebbe numericamente il posto di Demme, per il quale si stanno valutando le soluzioni migliori soprattutto per il centrocampista che ha voglia di andare a giocare.”

Fonte foto: Instagram, @azzedine_ounahi

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’AVVERSARIO – Il Napoli sfida l’Inter allo Stadio San Siro

Inter-Napoli: riprende la corsa. Gli azzurri chiamati a difendere il vantaggio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Torture e sevizie su un 13enne, Cc arrestano due 15enni