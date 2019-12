Il Natale di Eleonora Pedron: “Novità per il 2020, ma nella vita privata non faccio programmi”

Un Natale felice per l’ex Miss Italia Eleonora Pedron che svela la sua infanzia natalizia e i progetti per il 2020 a “I Lunatici”, il format di Rai Radio2 condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. La showgirl ha parlato di un 2019 che è stato pieno di sorprese soprattutto negli ultimi giorni e specifica che il bello deve ancora arrivare. Il 2020 si prospetta, almeno lavorativamente, come positivo, almeno nei progetti: “”E’ stato un anno pieno di sorprese. Bello. Pieno di sorprese soprattutto negli ultimi giorni. Qualcosa di bello arriverà nel 2020”.

Nessun programma per la vita privata

L’ex Miss Italia si tiene molto stretta per quanto riguarda, invece, la sua vita privata. Nelle scorse settimane e nei scorsi mesi è stata al centro del gossip per la storia con l’attore Fabio Troiano, con cui è stata fotografata più volte e la cui storia hanno reso definitivamente pubblica qualche mese fa, durante il Red Carpet del festival del Cinema di Venezia dove si sono lasciati fotografare assieme e hanno concesso anche un bacio ai fotografi presenti. Ma il privato per adesso deve lasciare posto al lavoro, almeno per quanto riguarda le dichiarazioni pubbliche: “Nella vita privata non voglio fare programmi. Il 2020 inizierà sotto il segno del lavoro. Inizierò un nuovo progetto l’otto gennaio. Dopo le feste potrò parlarne tranquillamente”.

Il Capodanno coi figli

Il Natale è una festa che ama e che la rende felice (“Non si può essere malinconici a Natale. Anche se ci sono dei ricordi dell’infanzia che riaffiorano facilmente. Ma sono ricordi belli, che mi mettono il sorriso”), così come il Capodanno che passerà assieme ai figli, dopo che è saltato un viaggio: “per la prima volta non ho programmato il Capodanno. Mi lascerò sorprendere. Starò sicuramente con i miei bambini e questo è già bello” ha spiegato