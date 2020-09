Il numero uno genoano Perin positivo al tampone

Nel corso della conferenza stampa pre-partita, il tecnico dei grifoni Maran ha annunciato la positività al COVID-19 di Mattia Perin.

Maran non si è potuto sbilanciare molto sulle condizioni del portiere ma ha confermato decimi di febbre. A difendere i pali del Genoa, sarà dunque il secondo portiere Marchetti che, dopo tanta inattività, avrà le giuste motivazioni per mettersi in mostra. Tutta la squadra è stata sottoposta ad un giro di tamponi prima della partenza per Napoli. La redazione di ForzAzzurri augura a Mattia Perin di superare al meglio ed al più presto questo momento.

